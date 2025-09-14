Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-танкистов, военнослужащих танковых частей и подразделений, работников танкоремонтных предприятий с профессиональным праздником — Днем танкистов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В год 80-летия Великой Победы особенно наглядно видно, что традиции победителей, воинов-танкистов, сыгравших огромную роль в стратегической операции «Багратион», освобождении нашей столицы, а также в ходе всех решающих сражений Великой Отечественной войны, в белорусской армии свято хранятся и приумножаются, — говорится в поздравлении. — Самый прочный фундамент, на котором сегодня основывается мощь танковых частей и подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь, — это опыт ветеранов, посвятивших жизнь служению Отечеству, и мастерство молодого поколения, демонстрирующего высокие результаты в боевой подготовке. Пусть так будет и впредь».

Глава государства убежден, что в динамично меняющемся мире, когда постоянно возрастает роль применения новых видов оружия, бронетанковое вооружение остается важнейшим фактором сдерживания, а белорусские танкисты — примером верности стране и народу.

«Благодарю за службу и адресую самые искренние поздравления с праздником ветеранам, личному составу частей и подразделений, а также работникам танкоремонтных предприятий», — поблагодарил Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех делах и начинаниях на благо родной Беларуси.

