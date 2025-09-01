Александр Лукашенко отметил, что сегодня ШОС по праву считается одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии. «Закономерно, что в организацию стремятся новые государства, — сказал он. — Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу «шанхайского духа»: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию», — заявил Президент.

«Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС. Это отвечает коренным долгосрочным интересам нашего государства и открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества. Быть частью «шанхайской семьи» — наш стратегический выбор», — подчеркнул белорусский лидер.

В завершение своего выступления Александр Лукашенко поздравил Кыргызстан с принятием председательства в Шанхайской организации сотрудничества.Он также поздравил Председателя КНР с 80-летием победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Александр Лукашенко подчеркнул, что мероприятия по этому поводу как раз свидетельствуют о том, что великий китайский народ вместе с дружной семьей ШОС не даст изменить историю. «Там мы были вместе. Думаю, что и в будущем, как когда-то советский и китайский народы были вместе, мы будем так же вершить судьбу человечества», — сказал Президент.

«Этот знаменательный юбилей, который мы вместе с вами празднуем, символизирует мужество и стойкость китайского народа в борьбе против оккупации и несправедливости. Победа в той войне — не только национальная гордость Китая, но и важный вклад в общее дело международного мира и безопасности. От всей души желаю Китаю процветания, благополучия и дальнейших успехов в построении гармоничного и устойчивого будущего», — добавил белорусский лидер.