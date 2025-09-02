Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил своего коллегу Владимира Путина в поддержке России в борьбе с современным нацизмом. Об этом было заявлено на встрече лидеров двух стран в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.

«Трудимся вместе на всех фронтах. Вы знаете. И будем трудиться. Мы, когда Президент США позвонил (речь о состоявшемся ранее телефонном разговоре Александра Лукашенко и Дональда Трампа. — Прим. БЕЛТА), обсуждали эту проблему. Я ему сказал: «Мы — одна страна. В принципе, Россия в одиночку воюет. Мы как можем поддерживаем и будем поддерживать». Публично об этом говорю», — сказал Александр Лукашенко.

«Это беда (имеется в виду конфликт в Украине. — Прим. БЕЛТА). А кто прав, кто виноват — время покажет. Еще спасибо скажут многие-многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять», — добавил Президент Беларуси.