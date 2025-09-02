Встреча прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай», которая расположена в западной части Пекина и имеет более чем 800-летнюю историю. Она была загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров. Изначально там была построена платформа для ловли рыбы (по-китайски «дяоюйтай»), и с тех пор за резиденцией закрепилось название «площадка для императорской рыбалки». Сейчас на территории комплекса проводятся приемы, важные мероприятия международного масштаба, встречи и переговоры. Это место также используется для размещения высоких зарубежных гостей.

Оба лидера в эти дни находятся с визитом в Китае, где приняли участие в саммите ШОС, провели ряд двусторонних встреч, а 3 сентября планируют присутствовать на военном параде в Пекине. Владимир Путин 2 сентября в Пекине провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее в Тяньцзине, накануне саммита ШОС, переговоры с лидером Китая также состоялись у главы белорусского государства.