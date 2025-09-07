Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Нефтяная, газовая и топливная промышленность — это один из важнейших стратегических ресурсов, лежащих в основе стабильности и процветания Беларуси. Своим трудом каждый из вас делает солидный вклад в поступательное развитие экономики, обеспечение энергетической безопасности страны и благополучия граждан», — говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что в нынешних непростых экономических условиях работники отрасли наращивают объемы производства, внедряют инновационные технологии, поставляют потребителям качественную продукцию.

«Убежден, что ответственность, знания, опыт и далее будут являться залогом успешной работы, достижения поставленных целей во благо родной республики», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам и ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности, а также их семьям крепкого здоровья, счастья, мира и согласия.

Поздравление Президента с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности