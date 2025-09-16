Президент Беларуси Александр Лукашенко вручает государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония проходит во Дворце Независимости накануне Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
Чествование соотечественников, внесших значительный вклад в развитие страны, в укрепление ее суверенитета и обороноспособности, в канун важного праздника уже стало традиционным. По сути, этот день стал краеугольным камнем сплоченности и единства нации и наряду с Днем Победы и Днем Независимости, несомненно, стоит в ряду главных государственных праздников Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко отметил, что эстафета поколений символично продолжается, когда в торжественной обстановке получают заслуженные государственные награды работники промышленности, строители, труженики села, военные, правоохранители, деятели культуры, спортсмены — все труженики, которые каждый день созидают жизнь в стране. Таким образом укрепляется связь времен и единство людей.
Среди награжденных Президент особо приветствовал аграриев, которые завершают сельскохозяйственный год с очень достойным результатом.
Высоких государственных наград и званий удостоены также ученые, педагоги, юристы, артисты. «Трудно переоценить ваш вклад в сохранение нравственных ценностей, культурных традиций, воспитание подрастающего поколения», — обратился к участникам церемонии Александр Лукашенко.
Особые слова благодарности глава государства адресовал людям в погонах — военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые стоят на страже суверенитета, мира и общественного согласия и без участия которых никакой созидательный труд просто невозможен.
Глава государства вручил орден Отечества II степени генеральному директору государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии — директору Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа Александру Ильющенко, орден Отечества III степени — Александру Турчину (этой награды нынешний премьер-министр был удостоен 11 декабря 2024 года согласно указу №462, когда занимал пост председателя Минского облисполкома).
