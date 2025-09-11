Вопрос освобождения ряда осужденных в Беларуси лиц обсуждался на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то… — отметил глава государства. — Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально. Еще это важно почему — потому что в Европе, и особенно наши беглые (мы их называем), они так хотят примазаться к этой теме. Ну, Крис (также присутствовавший на встрече заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. — Прим. БЕЛТА), ты это хорошо знаешь. Я хорошо информирован — ты с ними переговоры ведешь и с нами».

«Ради бога. Это ваше дело, с кем вести переговоры. Но в связи с тем, что много здесь всякой фальши, я думаю, что нам стоит обсудить эту тему, затронуть ее. Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений», — заявил Александр Лукашенко.