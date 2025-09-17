Ученые, педагоги, журналисты и эксперты должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы понимаем, что Беларусь, пройдя треть века своей суверенной истории, еще очень молода. История суверенного государства только начинается. И я уже не единожды говорил, что мы идем по тонкому льду, — сказал Президент. — Те, кто мечтает, чтобы этот лед дал трещину, будут бесконечно спекулировать на важных для нас исторических датах, вбрасывая фейки про пакты, сговоры и прочую легко опровергаемую историческими документами чушь».

Александр Лукашенко отметил, что историки анализируют документы, факты, выстраивают хронологию событий. А идеологическая задача, подчеркнул он, — трансформировать этот материал в нарративы, в аргументы и контраргументы и работать с ними в информационном поле.

«Здесь ученые, педагоги, журналисты и эксперты должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти», — заявил глава государства.