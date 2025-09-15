Недружественная политика Запада по отношению к Беларуси и России перерастает в откровенно агрессивную. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российскому журналу «Разведчик», передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства спросили, какой будет реакция Минска в том случае, если Польша и страны Балтии в разговорах о намерении заминировать границы с Беларусью перейдут от слов к делу.

«Подобные заявления — лицо общей политики Запада в отношении Беларуси и России. И самое печальное, что политика эта не меняется», — сказал Александр Лукашенко. Он заявил, что прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, а на Западе до сих пор считают угрозой Беларусь, Россию и их союз.

«Под эту марку НАТО спешно вооружает Европу, а Польша и страны Балтии в угоду своим хозяевам выдумывают якобы «защитные» меры. Одна из них — выход из Оттавской конвенции и минирование границы с Беларусью. Все это не что иное, как очередная попытка надавить на Беларусь», — считает Президент.

«Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную, — подчеркнул белорусский лидер. — Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения».

Александр Лукашенко в очередной раз заявил о готовности Беларуси дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, идти туда, где нас ждут. Но идти «не на танках, а на тракторах».

В то же время действия соседей на западных границах вряд ли способствуют безопасности и стабильности в регионе. «Ну зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считанные минуты? — риторически спросил Президент. — Миллионы долларов вложили, разворовали половину, минируют границы, накачивают армии войсками и техникой, а что в итоге? Кому от этого лучше?»

Такое безумство в первую очередь опасно для самих же инициаторов, уверен глава белорусского государства. «К счастью, простые люди все понимают и выступают против этих опасных авантюр (например, 54% поляков в одном из опросов. — Прим. БЕЛТА)», — заметил белорусский лидер. Он обратил внимание, что санкции, введенные против России и Беларуси, негативно отразились и на жизни поляков, литовцев, латвийцев, которые столкнулись с ростом цен на энергоносители, потерей традиционных рынков, снижением поступлений в бюджет. «Время показало, что санкции — выстрел себе же в ногу», — уверен Александр Лукашенко.

«Однако в руководстве Польши, Литвы и Латвии политические амбиции важнее здравого смысла, — заявил глава белорусского государства. — Бюджет на оборонные расходы в этих странах уже приближается к 5% ВВП (для сравнения, в Беларуси — не более 1%). За все платят простые люди, социальное самочувствие которых с каждым днем тает вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но о них, как и о последствиях безумных решений, никто не думает».

Президент подчеркнул, что в Беларуси и в Союзном государстве, конечно, следят за развитием обстановки на западных рубежах и в случае прямой угрозы молниеносно ответят любому, кто посягнет на белорусскую землю. «Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую, — предупредил Александр Лукашенко. — Однако соседей не выбирают, они от Бога. И мы всегда предлагали и предлагаем жить по‑добрососедски. Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо».