Глава государства обозначил основные задачи, которые стоят перед отечественной банковско-финансовой системой. Они, по его словам, довольно традиционные и здесь вряд ли можно открыть какие-то новые направления, что, впрочем, не делает их менее значимыми.

Президент подчеркнул, что первостепенная задача — Нацбанка и всей системы — поддержание ценовой стабильности.

На данный момент темпы прироста потребительских цен к уровню июля прошлого года в годовом выражении уже составили 7,4%. Правда, в августе инфляция сократилась на 0,3 процентного пункта, но все равно превышает годовой целевой параметр — не выше 5%.

«Тенденцию растущей инфляции необходимо переломить, — потребовал глава государства. — И роль Нацбанка в этом процессе вообще пока слабо прослеживается. Должна быть сформирована устойчивая, предсказуемая финансовая среда для бизнеса и населения».

«Низкая инфляция нужна нашим предприятиям для планирования долгосрочных инвестиций. А людям — для того, чтобы не падала их покупательная способность и не обесценивались доходы и сбережения», — пояснил Александр Лукашенко.