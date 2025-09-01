Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Международный форум проходит в конференц-центре «Мэйцзян», передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в Тяньцзине Александр Лукашенко провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, а вечером принял участие в торжественном приеме в честь глав делегаций — участников заседания.

В международном форуме принимают участие более трех десятков лидеров стран и руководителей международных организаций. Часть из них приглашены председательствующей китайской стороной для участия в саммите в формате «ШОС плюс». Нынешний саммит самый масштабный за всю историю объединения.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко на полях международного форума уже провел более десятка неформальных встреч с зарубежными лидерами.

Беларусь стала полноправным членом ШОС немногим более года назад, и это первый саммит, в котором страна принимает участие уже в новом для себя статусе. В десятку стран — членов ШОС Беларусь входит вместе с Индией, Ираном, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Пакистаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Как ранее сообщали в пресс-службе Президента Беларуси, Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри «шанхайской семьи», обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.

В числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет — до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.

Ожидается подписание двух межгосударственных соглашений — о создании Антинаркотического центра ШОС и Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов организации.

Президент Беларуси также примет участие в саммите в формате «ШОС плюс». Тема этой встречи лидеров стран следующая: «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию».

В опубликованном накануне визита интервью Медиакорпорации Китая Александр Лукашенко рассказал, как он оценивает членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества: «Это очень важно для нас — быть в этой семье. Это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье».

Он также подчеркнул, что членами ШОС являются государства, которые сегодня во многом определяют развитие планеты. Своего рода ядром являются такие мощные страны, как Россия, Китай и Индия, вокруг которых собрались другие развитые и продвинутые страны.

/Будет дополнено/.