Обращаясь к дипломатам, Президент заверил, что в Беларуси всегда рады тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы, уважает народ и суверенитет Беларуси.

Он подчеркнул, что в Беларуси в мире и согласии живут представители 130 национальностей и 25 конфессий: «Благодаря проводимой политике общественного единства и глубоким традициям у нас нет конфликтов на этнической и религиозной почве. Дорожим этим и гордимся».

Александр Лукашенко также по традиции высказался о сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют послы.



Словакия

Президент заметил, что миссия по развитию отношений Словакии и Беларуси возложена на его давнего знакомого и опытного государственного деятеля Йозефа Мигаша.

«Высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава. Проводит мужественно и достойно, невзирая на внешние давление и угрозы. Говорили об этом с премьер-министром Робертом Фицо в Пекине», — напомнил глава государства.

Президент заявил, что Роберта Фицо снова ждут в Беларуси: «В дружественной атмосфере обсудим все вопросы, покажем памятные места, связанные с героической историей времен Второй мировой войны. Уверен, мы можем многое сделать для наших стран».



Вьетнам

Александр Лукашенко назвал Вьетнам одним из ключевых партнеров Беларуси в Азиатском регионе, где «набирает обороты мотор мирового развития».

«Совместными усилиями мы вывели традиционно дружественные белорусско-вьетнамские связи на уровень стратегического взаимодействия», — сказал белорусский лидер.

Глава государства добавил, что Беларусь твердо нацелена реализовать все договоренности, достигнутые с руководством Вьетнама. «Господин Посол, мы надеемся уже в ближайшем будущем увидеть практические результаты общей и плодотворной работы», — обратился к дипломату из Вьетнама Александр Лукашенко.

Ватикан

Говоря про отношения Беларуси и Ватикана, Президент подчеркнул, что они основаны на взаимном уважении, диалоге и традиционных ценностях, а также на близости или совпадении подходов ко многим международным темам.

«Высоко ценим последовательную, искреннюю позицию Ватикана против санкций, — заявил Александр Лукашенко. — Вижу значительный потенциал для объединения наших усилий во имя мира в Европе и на планете».

Белорусский лидер заверил, что в Беларуси готовы обсуждать любые вопросы глобального и двустороннего формата с новым представителем понтифика в Беларуси.

/Будет дополнено/.