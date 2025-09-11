Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в Минске с представителем Президента США Джоном Коулом, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я вас приветствую в Беларуси. Спасибо, что вы находите время побывать в Беларуси. Время непростое», — сказал глава государства в начале встречи.
- Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один Президент США
- Лукашенко заявил о большом интересе к США в сфере экономики
- Лукашенко на встрече с представителем Президента США предложил обсудить вопрос волнующих Трампа «заложников»
- Лукашенко передали письмо от Трампа с теплыми поздравлениями и пожеланиями
Он предложил обсудить ряд вопросов, к которым стороны подступались не единожды. «Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. Никуда не уйдем от вопросов войны и мира», — заявил Александр Лукашенко.
Важнейшим вопросом он также назвал сферу экономики: «Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики».