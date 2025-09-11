Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в Минске с представителем Президента США Джоном Коулом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я вас приветствую в Беларуси. Спасибо, что вы находите время побывать в Беларуси. Время непростое», — сказал глава государства в начале встречи.

Он предложил обсудить ряд вопросов, к которым стороны подступались не единожды. «Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. Никуда не уйдем от вопросов войны и мира», — заявил Александр Лукашенко.