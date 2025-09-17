Польская и литовская стороны очень хотели бы показать свою сопричастность к решению о помиловании осужденных из Беларуси, но на самом деле они не имеют к этому никакого отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 сентября на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов главе государства касался помилования осужденных. Журналист Григорий Азаренок упомянул о попытках со стороны Польши и Литвы «примазаться» к решениям по помилованию — якобы этому содействовало их «давление» на белорусскую власть. Президента спросили, действительно ли есть польский или литовский след в его действиях.

Александр Лукашенко сказал, что ему известно о желании Польши и Литвы показать свою сопричастность к освобождению осужденных. В Беларуси видят их попытки, стремление втереться в доверие к тем, кто находится в стране, особенно к родственникам и близким осужденных. «Им хотелось бы участвовать в этом. Они мне что только ни предлагали. Я же вынужден был публично заявить: за стол я с ними, как с вами нахожусь, не сяду. О чем говорить? А им хотелось. И (хотелось. — Прим. БЕЛТА), чтобы результат был, что они участвуют в освобождении (не освобождают — участвуют в освобождении), — сказал глава государства. — Они не имеют и не будут иметь к этому никакого отношения».

Президент обратил внимание, что в стране существуют специальные правовые механизмы для принятия подобных решений. Учитывается множество факторов, в том числе личностные характеристики, мотивы и последующие раскаяние в содеянном. «Слушайте, больше половины очумевших было. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну чего держать их там (в местах заключения. — Прим. БЕЛТА) по 10-12 лет?» — сказал Александр Лукашенко.

«Мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, они поняли, чего это стоило и осуждают тех, кто сбежал: а, сбежали, нас бросили», — добавил глава государства.

«Не волнуйся, Григорий, мы просто так это не делаем. Очень долго думаем, видим, что, где, как и смотрим на будущее», — заверил Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в Беларуси должны пройти следующие президентские выборы. И чтобы этот период пройти спокойно, не допустить дестабилизации обстановки в стране, нужно каждому ответственно работать на своем месте, таким образом делая вклад в общее укрепление экономики государства.

Обстановка в Беларуси останется благополучной, если, как сказал Президент, все мы будем чуть-чуть лучше работать, потому что основа — это экономика. «Получим урожай еще пару лет, как в этом году (и это также позитивно скажется на экономической ситуации. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Лукашенко.