Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» ответил на вопрос, в чем секрет его многолетней успешной деятельности на посту главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вопрос белорусскому лидеру касался его колоссального опыта государственного управления, приобретенного в чрезвычайно сложную историческую эпоху, и умения весь этот период успешно вести страну по «белорусскому пути», как он назвал его в своей инаугурационной речи. Президента спросили про секрет успеха и наиболее ценные уроки государственного строительства.

Александр Лукашенко в этой связи упомянул сказанную им когда-то фразу «президентами не становятся, президентами рождаются» и пояснил, какой смысл вкладывал в эти слова. «Это не про высшие силы и провидение. Я реалист и прагматик. Речь про то, как в человеке по мере взросления, постепенно, «от жизни, от земли» зарождается осознанная любовь к стране, своему народу, готовность в трудный для государства момент взять на себя ответственность и сделать все, чтобы оправдать доверие соотечественников. Это про установление особой связи со своим народом. Про ответственность за принятые политические решения и тяжелейшую работу — без оглядки на все», — сказал Президент.

Он подчеркнул: «Я безмерно уважаю и люблю своих людей, свою страну. И для меня самое страшное — подвести народ, который в меня поверил. 30 лет назад я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую. Как бы ни было сложно».

Глава государства обратил внимание, что самые судьбоносные для страны решения в Беларуси принимают с учетом мнения людей и их интересов, через референдумы. «Я привык во всем полагаться и опираться на народ. И глубоко убежден, что только он вправе решать свою судьбу. В этом суть древней славянской традиции нашего народовластия со времен вече», — заявил Президент.

Главная идея, с которой Александр Лукашенко, по его словам, когда-то пришел в большую политику, — сохранить преемственность. «Были внутренняя уверенность в правоте этого курса и запрос общества. Поэтому была поддержка, — отметил он. — Народ понимал: у нас есть свое государство, и если его предательски загубим, придется начинать сначала».

«Такая вот житейская формула успеха: хочешь расти, двигаться вперед — учитывай волю народа и не ломай выстроенную предыдущими поколениями опору, — подчеркнул Президент. — Мы знаем, как жили наши предки, когда подчинялись законам и интересам других государств. Знаем, как начала меняться жизнь белорусов в советский период. Поэтому в 90-е даже речи быть не могло о том, чтобы потенциал, созданный в БССР, отдать зарубежным толстосумам-олигархам. Ни за какие деньги. Люди не поняли бы и не позволили бы это сделать».

Александр Лукашенко подчеркнул, что всегда стремился сделать так, чтобы белорусы были счастливы на родной земле, чтобы сами управляли собственной судьбой и страной. «И пусть мы сегодня живем небогато, но достойно. Мы живем на своей земле, знаем, как жить и что делать исходя из ресурсов, которыми располагаем», — констатировал он.

«Главное, мы живем в мирной, спокойной и безопасной стране, — продолжил Президент. — Поверьте, если не будет мира, если в стране начнут стрелять и взрывать, — уже ничего не надо: ни работы, ни зарплаты… Вот почему я не устаю повторять: лучше воевать в поле, на заводе и ферме, чем в окопах».

Именно поэтому, как убежден глава государства, белорусам нельзя расслабляться и самоуспокаиваться. Если работать и сохранять единство, можно достичь многого. «Как будем работать, так и будем жить. Главное, чтобы в мире и согласии, — подчеркнул белорусский лидер. — За этот путь миллионы наших соотечественников в прошлом отдали жизни. За этот путь белорусы отдали свои голоса 30 лет назад и голосуют сегодня. Я верен ему и буду идти по нему до конца, чтобы сохранить суверенную и независимую Беларусь».