Глава государства напомнил, что с момента назначения Романа Головченко руководителем Национального банка прошло полгода. И тогда были даны конкретные поручения, прежде всего усиление роли банковской системы в поддержке экономики. Также была поставлена задача активного внедрения цифровых технологий и укрепления информационной безопасности.

«Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает, — констатировал Президент. — Но на данный момент сделано не все, имеются недоработки».

В частности, Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.

«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя (банка. — Прим. БЕЛТА), — подчеркнул глава государства — Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Не надо показывать, что вы умнее других».