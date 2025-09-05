«Тогда, в 2017 году, многие, мягко говоря, скептически воспринимали решение, поскольку мы действительно ступали на целину. На большинство вопросов ответов не было от слова «совсем», — заметил глава государства. Опасения экспертов объяснялись прежде всего тем, что криптовалюта создается и оборачивается на стыке двух сложных сфер — финансов и новейших технологий. Поэтому было непросто предусмотреть все возможные риски и угрозы.

С момента принятия того знакового решения прошло 8 лет, а тема не потеряла своей актуальности, обратил внимание Президент. «Наоборот. Сегодня идея развития цифровых знаков активно продвигается во многих ведущих странах мира. При этом выпукло проявились основные функции криптовалют», — сказал глава государства.

Во-первых, цифровые знаки стали использоваться как альтернатива традиционным средствам платежа, хотя зачастую, бывает, и для преступных целей. Во-вторых, «крипта» стала источником инвестиций и неплохого дохода граждан и компаний во всем мире. И третье — страны начали создавать госрезервы в криптовалютах.

Вместе с тем Президент, исходя из принципа системной, комплексной и критической оценки любых процессов, спросил у ответственных лиц, какие именно страны мира — конкретные примеры — добились значительных успехов и финансовой выгоды благодаря криптовалюте.

Параллельно с активным использование криптовалюты идет создание и развитие соответствующей инфраструктуры с приставкой «крипто» — биржи, брокеры, консультанты и т.д.

В белорусском ПВТ в конце 2024 года было 14 таких компаний, а сейчас их 18. В прошлом году они обслужили почти 260 тыс. клиентов по всему миру, а в этом — уже более 300 тыс. «Молодцы», — оценил Президент, но при этом подчеркнул, что отдача от всего этого должна быть и для государства. Объем внешнеторговых операций в сфере цифровых знаков за 2024 год превысил $1,2 млрд. За семь месяцев 2025 года оборот достиг $1,7 млрд, а по итогам года может составить $З млрд.

«То есть, вроде бы, у вас и компетенции там есть, и потенциал, — констатировал Александр Лукашенко. — Нам же важно не упустить тренды из виду и не потерять наше технологическое лидерство. Естественно, кто задает тренды, тот и получает максимальную выгоду. Дай бог, чтобы у нас получилось этот тренд задать и в этом плане не поставить телегу впереди лошади».

«Задача государства в таких условиях — определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере, — заявил Александр Лукашенко. — Это важно, поскольку это новое для страны направление, хотя прозрачные правила игры надо определять везде».