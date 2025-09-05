Суицидальное поведение относится к типам поведения, которые включают мысли о суициде, планирование самоубийства, суицидальные попытки и сам суицид. Суицидальное поведение у детей до 13 лет – явление относительно редкое, но с 14–15-летнего возраста суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16–19 лет.

В подростковом возрасте только у 10 % подростков имеется истинное желание покончить жизнь самоубийством, у 90 % – это крик о помощи.

Демонстративное суицидальное поведение — в основе этого типа суицидального поведения лежит стремление подростка обратить внимание на себя и свои проблемы, показать, как ему трудно справляться с жизненными ситуациями. Это своего рода призыв о помощи. Как правило, демонстративные суицидальные действия совершаются не с целью причинить себе реальный вред или лишить себя жизни, а с целью привлечь внимание взрослых, заставить их задуматься над проблемами подростка, напугать окружающих, «осознать» свое несправедливое отношение к нему.

Аффективное суицидальное поведение – это поведение, при котором подросток действует под влиянием сильных эмоций, импульсивно, не имея последовательного и четкого плана своих действий. Злость и гнев, обида и разочарование – движущая сила совершения суицидальной попытки. Данные негативные эмоции не позволяют подростку адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию.

При истинном суицидальном поведении у подростка имеется четкий продуманный план действий. Данный тип суицидального поведения наиболее опасный! Требует незамедлительного оказания специализированной помощи!

Рассмотрим подробнее признаки, по которым можно распознать наличие суицидального поведения

К поведенческим признакам суицидального поведения у несовершеннолетних относятся:

порезы и царапины на запястьях и предплечьях, шее, бедрах;

любые внезапные изменения в поведении и настроении (например, несвойственная замкнутость и снижение социальной активности у общительных людей или возбужденное поведение и повышенная общительность у малообщительных и молчаливых);

раздача дорогих вещей, денег;

приобретение средств для совершения суицида, всякого рода приготовления к совершению суицида (например, сбор таблеток, хранение отравляющих веществ, острых и режущих предметов);

«шуточные» демонстрации суицидальных действий (появление в кругу друзей, одноклассников (одногруппников) с петлей на шее из провода, брючного ремня или веревки, свешивание из окна на высоком этаже и т. п.);

рисунки на тему смерти, выраженный интерес к теме смерти;

поиск открываемых окон на верхних этажах зданий, отдаленных помещений, выходов на крыши, лестничные проемы;

неадекватность поведения, опрометчивые и безрассудные поступки;

рассеянность или растерянность;

злоупотребление алкоголем, курение, регулярное употребление других психоактивных веществ;

пренебрежение внешним видом;

резкое снижение успеваемости, прогулы занятий, частые опоздания;

статус «изгоя» в социальном окружении: угрюмость, подавленность, апатия, замкнутость, стремление уединиться, высокая конфликтность;

стойкая тяга к прослушиванию грустной музыки и песен на тему смерти;

нарушение сна, бессонница.

Вербальные признаки суицидального поведения у несовершеннолетних:

прямые и косвенные суицидальные угрозы и высказывания («Было бы лучше умереть», «Не хочу больше жить», «Мне все надоело, больше не могу», «Я от всего устал»);

символическое прощание;

разговоры о желании умереть;

сообщение о конкретном плане суицида;

сообщение о своих намерениях в письмах, дневниках, записках, SMS-сообщениях;

самообвинения;

рассуждения о малой ценности жизни;

высказывания, фиксированные на кризисной ситуации, состоянии здоровья;

фиксация на примерах самоубийств, частые разговоры о самоубийствах в общем;

уверения в беспомощности и зависимости от других.

К эмоциональным признакам относятся:

доминирование негативных эмоций;

неустойчивость и резкие смены настроения: от безудержного веселого до угрюмого и очень подавленного;

признаки депрессии;

острые или длительные переживания психологически тяжелых ситуаций;

переживание вины;

переживание беспомощности и безнадежности;

чрезмерные опасения или страхи;

переживание одиночества;

эмоциональная закрытость, безучастность к окружающим людям;

переживания, связанные с серьезностью либо неизлечимостью имеющегося заболевания;

переживание физического отставания или физических дефектов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ для родителей:

Внимательно выслушайте подростка, решившегося на самоубийство. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он уже имеет конкретный план самоубийства — ему срочно нужна помощь. Оцените глубину эмоционального кризиса. Замечайте детали. Например, если человек, находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает проявлять бурную деятельность, — это может служить основанием для тревоги. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Подросток может не давать волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии. Не бойтесь прямо спросить ребенка, не думает ли он (или она) о самоубийстве. Часто подросток бывает рад возможности открыто рассказать о своих проблемах.

Советы для родителей по профилактике суицидоопасного поведения среди подростков:

Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. Помогайте своим детям ставить реальные цели в жизни и стремиться к ним. Обязательно оказывайте содействие в преодолении препятствий. Одобряйте и поддерживайте словом и делом любые стоящие положительные начинания молодежи. Не применяйте физическое наказание ни при каких условиях. Любите своих детей вне зависимости от возраста, будьте внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними.

От заботливого и любящего человека, находящегося рядом в трудную минуту, зависит многое. Принятие человека таковым, каким он является, принятие его сущности и сути его существования на Земле – это и есть Любовь в истинном ее проявлении. Поэтому совет родителям прост и доступен: «Любите своих детей, будьте искренни и честны в отношении к своим детям и к самим себе».

Врач-психиатр-нарколог Е.Л. Кунделева