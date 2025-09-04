Министерство здравоохранения Беларуси увеличило перечень болезней, при которых пациенты могут получать лекарства бесплатно. Постановление №19 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





Перечень заболеваний вырос с 83 до 125

В обновленный список включены новые болезни, такие как сепсис, вызванный грамотрицательными микроорганизмами, инфекции, вызванные вирусом герпеса, цитомегаловирусная болезнь (резистентная форма), аспергиллез, оппортунистические микозы и другие.

В документе остались ранее утвержденные заболевания: вирусные гепатиты B и С, злокачественные новообразования, рассеянный склероз, эпилепсия, церебральный паралич, астма, язва желудка и другие.

Кому теперь доступно бесплатное лечение?

Расширение перечня позволит большему числу пациентов получать необходимую терапию, особенно в случаях, когда стандартные препараты оказываются неэффективными или вызывают непереносимость.

Стоимость бесплатных лекарств будет покрываться из республиканского и местных бюджетов, что обеспечит доступ к лечению для нуждающихся.

mlyn.by