Руководители посетили объекты Полесского заповедника: цех деревообработки, питомник с лесообразующими и декоративными растениями, центр оперативного реагирования, научную часть и пожарно-химическую станцию.

Кроме того, министр встретился с коллективом, обсудил итоги работы за восемь месяцев и перспективные планы. Сергей Масляк настраивает коллег на то, что нужно ставить амбициозные цели и достигать их. Глава ведомства обозначил стратегические для организации задачи. Обсудили также вопросы профориентационной работы.

На встрече министр поблагодарил хойничан за участие в Международной специализированной экологической выставке «ECOLOGY EXPO-2025», а также в XVIII республиканском экологическом форуме. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды оказывает всестороннюю поддержку заповеднику, а от коллектива ждут новаций и уникальных предложений.

