В ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» белорусские и российские военнослужащие демонстрируют высокий уровень взаимодействия при применении беспилотных летательных аппаратов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.





Парк БПЛА включает квадрокоптеры и FPV-дроны, а также более сложные комплексы, например, «Суперкам». Это позволяет военнослужащим решать широкий спектр задач. Операторы беспилотников, работая в тесной координации с наземными подразделениями, обеспечивают непрерывное наблюдение за местностью и своевременное обнаружение целей.

«На данных учениях наш расчет выполняет задачи по корректировке артиллерии, поиску противника на возможных позициях, сопровождению маршей, а также другие задачи, связанные с воздушной разведкой и поиском различных объектов. Летаем мы на тактическом беспилотнике типа «Суперкам». Дальность видеоканала составляет 60 км, канал управления — до 50 км. Максимальная высота полета — до 4500 м», — рассказал оператор расчета авиационного отряда эскадрильи БАК.

Беспилотник может вести не только дневную разведку. Для ночной у него есть инфракрасная камера. «Работаем в интересах разных подразделений — пехоты, десанта, артиллерии. Нам ставится конкретная задача, и под нее мы подстраиваемся и выполняем ее максимально эффективно. «Суперкам» — максимально удобный в управлении беспилотник. Один из главных плюсов — его невозможно перехватить или увести. У него есть инновационная инфраструктурная система, благодаря которой он может выполнять задачи без использования спутников, устойчив к различным помехам и может корректироваться самостоятельно», — подытожил оператор расчета авиационного отряда эскадрильи БАК.