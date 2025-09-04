Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило предельные минимальные цены на ряд товаров, реализуемых по внешнеторговым договорам. Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 2 сентября 2025 года №77, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Перечень включает свежие, охлажденные и замороженные туши и полутуши крупного рогатого скота, прочие отруба, молоко и сливки, в том числе сгущенные, с добавлением и без добавления сахара, сливочное масло 72-80% и более, отдельные виды сыров.

Постановление вступает в силу с 4 сентября 2025 года. Договоры, заключенные до вступления в силу настоящего постановления и не прекратившие свое действие, подлежат приведению в соответствие с нормами настоящего постановления, за исключением случаев, когда оплата произведена в полном объеме, произведена отгрузка товаров полностью или частично (в части оплаты фактически отгруженных товаров).