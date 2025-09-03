Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району сообщает.

Плательщикам НДС в отношении оборотов по реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов через территорию Республики Беларусь на территорию (с территории) другого государства, оказанных с 16 апреля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. (включительно) в той части указанного маршрута, которая начинается и заканчивается на территории Беларуси, и необоснованно применивших в этот период ставку НДС в размере ноль процентов, необходимо: