Перед началом мероприятия председатель жюри – заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев – поздравил всех с Днем народного единства и пожелал успехов конкурсанткам.

Участницам предстояло рассказать о себе и любви к вождению в конкурсе-визитке «В единстве наша сила!», продемонстрировать знания и навыки в конкурсах «Теоретические основы. Правильный водитель» (на знание Правил дорожного движения) и «Практика в действии. Опытный водитель» (соревнование в скоростном маневрировании).

В упорной борьбе по итогам конкурса титула «Автоледи 2025» удостоена экономист центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Юлия Коцур. Победительнице вручили диплом и подарочный сертификат, а от районной организации ОО БРСМ – ценный подарок. Дипломами за участие и подарочными сертификатами отмечены и другие конкурсантки.