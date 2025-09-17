Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «Сила в единстве!», прошел в ЦРДК.

Открывая мероприятие, председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль отметил, что 17 сентября 1939 года – не только знаменательная историческая дата, это важный этап в судьбе страны, новая точка отсчета в становлении белорусской государственности. В истории человечества найдется мало стран, которые были бы разъединены, но все-таки воссоединились. Снова стали одним целым. И наша страна – один из немногих, можно даже сказать, уникальных примеров. Карту нынешней Беларуси кроили не единожды. Со школьной скамьи многие знают о заключении Брестского и Рижского мирных договоров. Но все эти «миры» были не про нас. В результате нашу землю разделили между Германией и Советской Россией. Переговоры проходили в Бресте, но полномочия направленных туда белорусских представителей отказались даже признать. После заключения Рижского договора белорусская нация и ее этническая территория оказались разделены на три части, и этот мирный договор был подписан без участия белорусов. Свои земли белорусский народ возвращал долгие 18 лет. В 1924 и 1926 годах были возвращены восточные земли, в 1939-м – западные.

«86 лет назад произошло воссоединение нашей страны, белорусского народа. С тех пор мы едины территориально и духовно. И никто не вправе сказать, что кто-то, кроме нас самих, решает судьбу нашей свободной Родины. Территория Беларуси вновь обрела целостность, вернулась в русло вековой исторической традиции. На освобожденных западно-белорусских землях были созданы условия для строительства новой жизни. С этого времени национальное единство стало важнейшей предпосылкой для дальнейшего национально-государственного развития, общего поступательного движения к прогрессу, – подчеркнул Валентин Антонович. – День народного единства призван напомнить нам, что все мы – граждане Беларуси разных возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий – являемся единым народом с общими корнями и общим будущим. В сплоченности – наша сила, залог успеха всех добрых начинаний, успешного развития и благополучия страны. Только вместе, объединив усилия, мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи, изменить жизнь к лучшему, обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам. События последних лет показали, что мы должны знать и ценить свою историю, богатейшие традиции, которые из поколения в поколение передавал белорусский народ. И чем больше мы будем знать о нашем прошлом, тем меньше будет оставаться недопонимания и разногласий».

Глава района выразил уверенность, что День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших белорусских традиций – патриотизма, взаимопомощи и единения. От районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Валентин Ундруль поздравил будакошелевцев с праздником и пожелал им здоровья, добра и благополучия.

За активное участие в общественно-политической жизни района Валентин Антонович вручил молодым людям благодарственные письма районного исполнительного комитета. В их числе диспетчер центра оперативного управления районного отдела по чрезвычайным ситуациям Ольга Заливанская, заведующий юридическим сектором райисполкома Виктория Рогалевич, учитель физической культуры и здоровья гимназии г. Буда-Кошелево Анна Федосова, учителя химии и биологии, истории СШ №1 райцентра Виктория Гурская и Станислав Сильченко, инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Сергей Казак, учитель по классу хореографии Буда-Кошелевской детской школы искусств Эмма Лавренова, помощник врача центральной районной больницы Валерия Леташкова.

За работу с молодежью и активное участие в общественно- политической жизни района благодарственных писем удостоены первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева, учителю физической культуры и здоровья Коммунаровской школы Александр Бух. Еще одним приятным сюрпризом для награжденных стали памятные сувениры от районных общественных организаций и политических партий.

Праздничную программу продолжили выступления творческих коллективов и индивидуальных исполнителей района. Вокальная группа «Ажиотаж», народный ансамбль народной песни «Верас», детский вокальный коллектив заряжали присутствующих хорошим настроением и позитивными эмоциями. Не менее ярким и запоминающимся было выступление Ксении Козловой, Светланы Покидько, Ирины Чудовой, Юлии Гонарт и Любови Ганжиной.

Сегодня мы отдаем дань уважения величию и мужеству наших предков, которые в 1939 году объединили Западную и Восточную Беларусь в одно государство. Мы чествуем не только прошлое, но и современность, а также славим тех, кто своим трудом, талантом и активной гражданской позицией укрепляет мощь и благополучие нашей Родины!

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора и Елизаветы Малой