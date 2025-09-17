Официальные делегации из разных стран прибывают на Гомельщину для участия в региональном бизнес-форуме. Гости из Алтайского края работали сегодня в Жлобинском районе, где почтили память жертв геноцида.

Продолжилась работа китайских партнеров: делегация провинции Цзилинь посетили «Гомсельмаш», «Гомельагрокомплект», технопарк «Коралл», «Милкавиту», а деловые круги Или-Казахского автономного округа ознакомились с потенциалом Добрушского района на бумажной фабрике и фарфоровом заводе.

Гомель посещает делегация Автономного Края Воеводина. Делегаты из Сербии во главе с министром спорта и туризма края Ненадом Иванишевичем побывали в Ледовом дворце и областном центре Олимпийского резерва. Гостям показали всю базу – от раздевалок и тренажерных залов до бросковых комнат, рассказали о привлечении в этот вид спорта детей. Интерес у гостей вызвали также другие секции, направления. После рабочей встречи делегаты посетили мемориальный комплекс «Партизанская криничка».

