Наниматели на информационном портале государственной службы занятости (ГСЗ) обязаны подтверждать наличие вакансии не реже одного раза в 90 дней. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты №72 от 4 августа 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно положению, утвержденному постановлением, пользователи-наниматели не реже одного раза в 90 дней проводят актуализацию размещенных вакансий, в том числе перспективных вакансий, на портале ГСЗ. В случае отсутствия такого подтверждения вакансия будет становиться недоступной для просмотра на портале ГСЗ.

Как пояснили в Минтруда, напоминания о необходимости обновления будут приходить в личные кабинеты нанимателей.

Постановлением определено, что раздел ГСЗ «Нанимателю» предназначен для помощи нанимателям в размещении вакансий и подборе кандидатов для их замещения и включает в себя три подраздела: «Поиск резюме», «Создание вакансий», «Опрос».

В целом документ определяет порядок функционирования информационного портала ГСЗ. Кроме названного, он включает такие разделы и подсистемы, как «Соискателю», «Служба занятости», «Информация», «Унифицированная система поиска «Работа без границ», «Электронная ярмарка вакансий» и др.