Первая образовательная смена в учреждении образования стартовала в новом 2025/2026 учебном году с 3 по 26 сентября. В мир науки и инноваций погрузились 150 ребят. Тем временем уже открыт набор учащихся на образовательный модуль, который запустят в январе.

Как сообщили в Национальном детском технопарке, обучение организуют для ребят 9-11-х классов с 8 по 31 января 2026 года. Отбор претендентов на учебу в этом заведении проведут в два этапа. Чтобы попасть в первый тур, в срок с 22 сентября по 6 октября 2025 года на сайт ndtp.by нужно направить заявку и проект (в формате PDF). Также можно стать участником первого отборочного этапа, если предоставить документы, подтверждающие победы или участие в международных либо республиканских образовательных мероприятиях, приложить к ним характеристику за подписью руководителя школы или гимназии, где обучается старшеклассник.

Отбор ребят на январскую смену будут осуществлять по 15 направлениям: авиакосмические технологии; архитектура и дизайн; биотехнологии; виртуальная и дополненная реальность; зеленая химия; инженерная экология; информационные и компьютерные технологии; информационная безопасность; лазерные технологии; машины и двигатели, автомобилестроение; наноиндустрия и нанотехнологии; природные ресурсы; робототехника; электроника и связь; энергетика будущего.

В Национальном детском технопарке напомнили, что в Положение об учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи внесены изменения. Так, п. 13 Положения введены ограничения на обучение одаренных детей и молодежи в дневной форме по программам дополнительного образования. Они вправе в течение учебного года проходить учебные курсы не более чем дважды при условии, что образовательные смены не следуют подряд. А в п. 20.4 оговорено, что для участия в отборе старшеклассники обязаны предоставлять характеристику из школы. Ознакомиться с Положением об учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи можно по ссылке.

1prof.by