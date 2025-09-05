Провели мероприятие начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко и председатель районного координационного совета общественных организаций и политических партий Александр Куриленко.

На заседании обсудили широкий спектр вопросов, касающихся информационной гигиены, реализации молодежной политики, подписной кампании, текущей деятельности общественных организаций и партий, ряд других вопросов. Особое внимание уделили проведению мероприятий, посвященных Дню народного единства.