Вопрос рассмотрели на еженедельном аппаратном совещании во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко.

Хозяйства сеют ячмень, пшеницу, тритикале, рожь. Под посев подготовлено 28% площадей почвы, или 69 тысяч гектаров. Топлива для данных работ достаточно, необходимая помощь в ремонте техники аграриям оказывают предприятия агросервиса.

Оптимальные сроки окончания сева – 5 октября.

«До конца недели все районы должны выйти на полную мощность, чтобы посеять культуры в технологические сроки», – поставил задачу губернатор.

Гомельщина официально