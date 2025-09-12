Представители общественных организаций района приняли участие в покраске зоны отдыха у святой кринички возле д. Селец.

Мероприятие состоялось в рамках областного проекта «День добрых дел», проводимого ко Дню народного единства. Лидеры и активисты БРСМ, «Белой Руси», РОО «Патриоты Беларуси», фонда мира, совета ветеранов, союза женщин, районных организаций профсоюза работников АПК и Белорусского профессионального союза работников образования и науки, зачистили поверхности беседок и их покрасили. Отрадно было видеть, что рядом со старшими усердно трудилась и молодежь.

– Мы привлекаем молодых людей для участия в подобных мероприятиях, тем самым прививая им чувство единства, сплоченности, – отметила первый секретарь РК ОО БРСМ Татьяна Хацулева. – Ребята часто откликаются на предложения поучаствовать, после чего сами изъявляют желание быть задействованными в подобных мероприятиях.

Постоянными участниками являются и миротворцы района. «Данные мероприятия приносят ощутимую пользу, и наш фонд никогда не остается в стороне от добрых дел, – подчеркнула представитель Елена Некрашевич. – К тому же криничка является знаковым местом Будакошелевщины. Ее благоустройство для нас – это святое дело».

Евгений Коновалов

Фото автора