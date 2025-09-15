На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, информирует РИА Новости.

«На Земле наблюдается сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи», — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Согласно анализу экспертов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех — шести суток. Однако не стоит ожидать, что на протяжении всего этого периода будут наблюдаться магнитные бури. Влияние корональных дыр характеризуется высокой изменчивостью и обычно представляет собой длительную последовательность отдельных выбросов, длящихся по несколько часов, между которыми наблюдается кратковременное улучшение обстановки.

«В то же время сколь-либо объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, поскольку, как уже отмечалось, событие явно выпадает из исходных прогнозов и никакое развитие ситуации не станет удивительным. В качестве базовой ветви сценария все же пока рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть — девять часов», — отметили в лаборатории.

Сообщается, что сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях.