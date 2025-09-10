На мемориальном военно-патриотическом комплексе «Партизанская крыничка» в Гомельском районе дан старт масштабной профсоюзной акции «Мы — вместе!», приуроченной ко Дню народного единства и 35-летию ФПБ.





Участие в акции принимает более 200 человек. Среди них – представители студенческой и рабочей молодежи, профсоюзный актив области, ветераны профсоюзного движения, пенсионеры и дети-сироты.

«Сегодня в этом историческом месте профсоюзы Гомельщины обращаются ко всем жителям региона и Республики Беларусь. В нашем послании — пожелание сохранять мир, приумножать богатство нашей страны, делать ее еще лучше. А наша молодежь, которая здесь присутствует, мы уверены, пронесет все это через долгие года», – подчеркнула важность единства поколений председатель областного объединения профсоюзов Елена Кличковская.

В рамках акции прошел памятный митинг и военно-историческая реконструкция.

Гомельщина официально