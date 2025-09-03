На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписано контрактов на Br261 млн. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на пленарном заседании форума на тему «Беларусь — Узбекистан: сотрудничество как фактор устойчивого развития», передает корреспондент БЕЛТА.





Накануне пленарного заседания состоялось семь тематических секций. «Рассмотрены перспективные направления совместной работы в машиностроении, легкой промышленности, агропромышленном комплексе, туризме, науке, образовании и здравоохранении. Впервые в рамках форума организована встреча руководителей местных органов самоуправления Беларуси и Узбекистана. Очередная встреча молодежи прошла в привычно динамичной и живой атмосфере», — отметила Наталья Кочанова.

Она добавила, что на заседании Белорусско-узбекского делового совета представители бизнеса предметно рассмотрели потенциальные точки роста взаимного товарооборота и инвестиций. Кроме того, продолжается содержательный диалог между женскими организациями двух стран. В этом году программу форума дополнил круглый стол с участием их представителей.

Отдельно Наталья Кочанова отметила начало работы межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Республики и Сената Олий Мажлиса, первое заседание которого состоялось сегодня утром.

«Женский бизнес-форум, организованный уже третий год подряд, вносит свой вклад в выполнение решений высокого уровня. В дни проведения форума подписаны коммерческие документы на общую сумму Br261 млн и 18 документов о двухстороннем сотрудничестве. Два предыдущих мероприятия в Минске и Ташкенте также были результативными. Организации заключили тогда 30 контрактов на сумму Br235 млн, было подписано 36 соглашений между учреждениями социальной сферы, местными органами власти, ставших отправной точкой для реализации целого ряда совместных инициатив», — заявила спикер.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь и Узбекистан успешно создают совместные предприятия фармацевтики, успешно реализуют кооперационные проекты в легкой промышленности. «Запущено производство мяса птиц в Ташкентской области. На экспериментальных полях Узбекистана выращивают новые сорта белорусского льна, картофеля, ягодных культур, — привела пример Наталья Кочанова. — Продолжается обмен научным опытом между учреждениями образования Беларуси и Узбекистана. Помимо экономической составляющей, важнейший эффект от форума — это, несомненно, содержание установившихся контактов. Мероприятие такого масштаба — это прежде всего площадка для формирования доверия, обмена идеями, выработки совместных подходов к решению глобальных и отраслевых вызовов. Он создает условия для генерации инициатив и проектов, не прогнозируемых на момент самого мероприятия. Это эффект, который трудно измерить сразу, он проявляется со временем».

