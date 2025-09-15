Цифровая трансформация преступности стала одной из наиболее злободневных проблем. Среди основных предпосылок — низкая цифровая грамотность населения и стремительное развитие электронных услуг и сервисов.

Правоохранители проведут масштабную работу по недопущению киберпреступлений, встречи в коллективах, также будет развернута широкая информационная кампания.

Специалисты советуют: чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, в том числе в письмах из электронной почты. Не следует оставлять реквизиты банковских карт на сайтах, не вызывающих доверия. Нельзя фотографировать и пересылать фото банковских карт и паспорта через соцсети и мессенджеры, даже близким людям.

