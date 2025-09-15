Акция напоминает о важности сокращения выбросов в атмосферу, большая часть которых поступает от автомобилей.

Экологи предлагают на неделю пересесть на альтернативные средства передвижения: общественный транспорт, велосипеды, ролики, сегвеи, самокаты. В случае, если вам нужно преодолеть небольшое расстояние, лучше пройтись пешком, так вы проведете время с пользой и для природы, и для здоровья.

Завершится неделя Днем без автомобиля. Цель у акции понятная и простая: снизить выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств, привлечь внимания общественности к проблемам загрязнения воздуха и изменения климата.

Гомельщина официально