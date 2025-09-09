Рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием диких остается одной из наиболее актуальных проблем в области обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь.

Основными причинами данной проблемы является увеличение автомобильного трафика, рост поголовья диких копытных животных, которые наиболее часто выходят на проезжую часть и становятся причиной ДТП.

Дежурной службой Государственной инспекции с 2021 года осуществляется регистрация фактов ДТП с участием диких животных. Данная информация аккумулируется в электронной базе таких ДТП, анализируется и доводится всем заинтересованным государственным органам и организациям. При этом сведения о фактах ДТП и погибших (травмированных) диких животных за 2021, 2022, 2023 и 2024 гг. указывают на тенденцию существенного роста количества фактов ДТП в 2023 и 2024 годах.

В 2025 году тенденция роста количества ДТП с участием диких животных сохраняется. За 8 месяцев зарегистрировано 3349 фактов ДТП, это максимальный показатель роста количества ДТП за весь период их регистрации.

Наиболее неблагополучными в отношении ДТП с участием диких копытных животных являются республиканские автомобильные дороги:

М2 Минск – Национальный аэропорт Минск;

М6 (Е 30) Минск — Гродно — граница Республики Польша;

М1 (Е 30) Брест — Минск — граница Российской Федерации;

М4 Минск – Могилев;

М5 Минск – Гомель.

Наиболее высокий уровень ДТП с участием диких животных фиксируется во втором и четвертом кварталах года. Это обусловлено прежде всего особенностями биологии копытных (повышение с наступлением весны их активности и увеличение индивидуальных участков обитания, интенсивное перемещение по угодьям в результате смены сезонных стаций обитания), а также существенным увеличением в весенне-летнем периоде автомобильного трафика. Осенью начинаются самые массовые и популярные в Беларуси охоты – загонная охота на копытных и охота на пушных охотничьих животных, что существенно увеличит интенсивность перемещения диких животных по угодьям и, как следствие, значительно возрастет вероятность их выхода на дороги общего пользования.

В целях предупреждения аварийных ситуаций, связанных с выходом диких животных на проезжую часть автомобильных дорог, рекомендуем водителям:

соблюдайте Правила дорожного движения, в том числе установленный скоростной режим;

снижение скорости в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», особенно в темное время суток;

будьте наиболее внимательны в периоды года, когда отмечается высокий уровень ДТП с участием диких животных (апрель – июнь, октябрь – декабрь);

если на пути движения вашего автомобиля или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться.

Кроме того, напоминаем про требования природоохранного законодательства, в соответствии с которыми при обнаружении гражданами в угодьях, в том числе на дорогах, раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкура, рога и др.).

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ