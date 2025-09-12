Председатель облисполкома Иван Крупко встретился с заместителем председателя Российского военно-исторического общества, заместителем начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Николаем Овсиенко.

На встрече обсудили вопрос установки в Гомеле памятника маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому. С данной инициативой выступили жители областного центра, ее поддержали представители Российского военно-исторического общества. На данный момент проведен конкурс эскизов, определен проект-победитель, проходит согласование необходимых документов.

Предполагается, что монумент будет установлен в сквере неподалеку от площади Восстания в Гомеле, его отольют из бронзы, на площадке проведут благоустройство.

Гомельщина официально