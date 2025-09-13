В связи с изменением границ п. Боец, п. Борок, п. Вольный, п. Восход, п. Гора, аг. Губичи, п. Губичский Кордон, п. Долина, д. Еленец, п. Интернационал, п. Левады, д. Наспа, д. Недойка, д. Николаевка, п. Новая Жизнь, п. Осовок, п. Подчистое, п. Приречье, п. Светлый, д. Старая Буда, п. Уютный, п. Ясмень Буда-Кошелевского района Губичского сельсовета, д. Бронница, п. Буда, д. Буда Люшевская, п. Заречье, п. Зеленый Дуб, д. Липиничи, д. Любовин, д. Люшев, аг. Неговка, д. Новый Любовин, п. Первомайский, п. Перегрузочный, п. Роща, д. Слобода Люшевская, д. Солтановка, д. Струки, д. Хмельное, д. Шутное, п. Якимовка Буда-Кошелевского района Липиничского сельсовета, п. Борки, д. Калинино, п. Красное Знамя, п. Рогозище, д. Руденец, д. Тихиничи, д. Уза Буда-Кошелевского района Узовского сельсовета, полученных в результате обновления земельно-информационной системы, с 13 сентября по 13 октября 2025 года проходит открытое обсуждение изменения границ населенных пунктов на территории Буда-Кошелевского района.

Свои замечания и предложения просьба направлять в отдел землеустройства райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., 7, каб. 43, в письменном виде или на электронный адрес: budazem@buda-koshelevo.gov.by. Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 7-89-24, 7-69-52.