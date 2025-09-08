Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября принял с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства адресовал слова благодарности депутатам и лично Игорю Сергеенко за то, что они, общаясь с людьми в различных регионах, предоставляют срез настроения общества. «Это очень важно для меня. Все-таки депутаты — это люди независимые, объективные, — сказал Президент. — В обобщенном виде разные вопросы, которые ставят перед депутатами их избиратели. Для меня это очень важно. Я поручил сегодня правительству разобраться детально в каждом вопросе, принять меры и через вас депутатам доложить. Эту работу надо продолжать, она для государства и для меня очень важна».

Отдельно Александр Лукашенко поблагодарил председателя Палаты представителей и в целом парламентариев за ту работу, которую они проводят на международном треке. «Это как раз то, чего не хватает сегодня, и даже членам правительства. Если ты поехал в командировку, значит оттуда надо что-то привезти конкретное», — подчеркнул Президент.

Очередная сессия Палаты представителей откроется 16 сентября. К рассмотрению на третьей сессии готовятся 18 законопроектов. В числе важнейших документов — бюджетно-налоговый пакет на 2026 год, проекты новой редакции Водного кодекса, законов, касающихся уголовной и административной ответственности, государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, предоставления займов, недропользования, энергосбережения. Депутаты планируют разработать концепцию проекта закона «О волонтерской деятельности».

Активно развиваются межпарламентские контакты, которые содействуют продвижению внешнеполитических, экономических интересов Беларуси, эффективной реализации межгосударственных договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Ожидаются визиты в Беларусь парламентских делегаций из Алжира, Ирана, Казахстана, Турции, ОАЭ.

Депутаты, работая в регионах страны, проводят встречи с трудовыми коллективами и населением, прямые телефонные линии, приемы граждан. Новой формой работы стали встречи руководства и региональных депутаций Палаты представителей с активами всех областей и Минска. Часть проблем, озвученных в обращениях, решается законодательным путем (так, были усовершенствованы вопросы регистрации недвижимости, продлена земельная амнистия, созданы дополнительные механизмы для формирования пенсионных прав граждан). На системной основе изучаются общественно-политическая ситуация, итоги работы с обращениями граждан и мнения людей об эффективности работы органов власти. В целом, как считают депутаты, ситуация на местах стабильная и контролируемая, население поддерживает политический курс Президента Беларуси.

По проблемным социально-экономическим вопросам Палата представителей регулярно информирует правительство и министерства. Это касалось, в частности, земельных отношений, арендного жилья, энергоснабжения, качества мобильной связи и интернета, работы школ и больниц. Продолжается мониторинг цен на социально значимые товары, лекарства и медицинские средства.-0-

