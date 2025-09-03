Общереспубликанская ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов пройдет с 29 сентября по 3 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Ярмарка предназначена для людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также для людей с инвалидностью. Участники смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультации по содействию в трудоустройстве, по вопросам пенсионного и трудового законодательства.

Среди нанимателей ведущие предприятия в различных сферах: промышленности, торговли и услуг, здравоохранения, лесного и сельского хозяйства и др.

В Минтруда отметили, что более подробная информация о месте и времени проведения ярмарки будет известна позже.