В мероприятии участвуют ЧП «Амирант» (бар «Алеся», г. Буда-Кошелево), ОДО «Агротехкомплект» (кафе «Молодежное», г. Буда-Кошелево), ЧП «ВЛОДИн-сервис» (кафе «Дукат», п. Красное Знамя) и РУП «Белоруснефть-Особино» (столовая №7, аг. Коммунар). В частности, в «Алесе» предлагают драники, котлеты с сыром «Папараць-кветка», зразы свиные с грибами, колдуны, солянку по-белорусски, капусту тушеную с грибами и многое другое. Большой ассортимент блюд белорусской кухни можно попробовать в кафе «Молодежное» и других объектах общепита.

Евгений Коновалов

Фото автора