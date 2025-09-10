По состоянию на 10 сентября в области зафиксировано 1095 пожаров в природных экосистемах: 893 случая горения травы и кустарников на площади свыше 314 га, 175 лесных пожара на площади свыше 418 га и 27 торфяных пожаров на площади свыше 21 га.

Зачастую человеческая беспечность, халатность и пренебрежение элементарными правилами безопасности приводят к самым непредсказуемым последствиям.

2 сентября в поселке Пионер Гомельского района хозяйка занималась сжиганием листвы. В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала в костер, на ней загорелась одежда. Сельчанка самостоятельно смогла потушить свои вещи и вызвала скорую помощь. С ожогами ее госпитализировали.

Несколькими днями ранее еще одна ситуация произошла в Гомельском районе при сжигании мусора. В садовом товариществе «Скиток-1» из-за вспышки паров растворителя ожоги получила 89-летняя пенсионерка. Она также попала в больницу.

Поддерживать порядок во дворе и на участке дома, конечно, важно и нужно. Это ведь забота о собственном комфорте. Однако нужно понимать, что даже мелкая неосторожность или невнимательность может привести к печальным последствиям.

При уборке растительного мусора соберите его в одном месте. Используйте металлическую бочку или выкопайте яму. Сжигать мусор нужно небольшими порциями и внимательно следить за костром. Для поджигания пользуйтесь только традиционными методами. Запомните, что использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости ни в коем случае нельзя. Запаситесь водой или огнетушителем, чтобы безопасно завершить процедуру. Убедитесь, что костер полностью потушен. Помните, что даже небольшой ветер может разнести искры и вызвать пожар. Избегайте сжигания мусора в ветреную погоду.

Что касается выжигания сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, то здесь всё просто ‒ виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. А за разведение костров в запрещенных местах законодательством предусмотрено наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.

