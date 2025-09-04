Минимальный размер пособия

За основу берется расчетная величина – минимальная заработная плата (726 руб.)

Учет продолжительности уплаты взносов в ФСЗН

— Для тех, кто платит взносы в бюджет Фонда 10 лет и более, — с 1-го дня болезни возмещается 100% утраченного заработка.

— Для граждан, уплачивающих взносы менее 10 лет, — 80% по всему случаю нетрудоспособности.

Расчет среднедневного заработка

— Производится ФСЗН автоматически на основе данных персонифицированного учета.

— Включаются все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.

Расчетный период

18 месяцев, предшествующих кварталу, в котором наступил случай временной нетрудоспособности.

Если несколько мест работы

Пособие назначается только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей.

Для мам, которые уходят из одного декрета в другой

Размер пособия будет равняться предыдущему «декретному» (если новый отпуск по уходу за ребенком начинается сразу после предыдущего).

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь