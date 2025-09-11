Главврачам районных больниц Брестской области приходят поддельные письма якобы от областного управления здравоохранения. В письмах говорится о необходимости предупредить местное население о закрытии стационаров в Пинском, Столинском, Лунинецком, Ивацевичском и Ганцевичском районах.

Далее производится недвусмысленный намёк, что скоро война и жертвы. Учреждениям здравоохранения предписывается быть готовыми к приёму раненых военнослужащих Беларуси и России, надлежит оборудовать операционные в убежищах и подвалах (значит, будут бомбить!) и запастись перевязочными материалами, антибиотиками, компонентами для переливания крови (значит, будет много жертв!).

Это очередной вброс накануне белорусско-российских учений «Запад 2025». Никакого перевода больниц на «военные рельсы» в Беларуси не проводится. Распространение фейка направлено на то, чтобы вызвать нервозность, страх и панику среди населения.

Перешлите этот пост своим друзьям, знакомым и коллегам!

Народный Антифейк