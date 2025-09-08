План в регионе выполнен на 82%. Основной круг забот сейчас — побелка и дезинфекция помещений, сварочные работы.

«У вас есть месяц. Сделайте всё возможное и невозможное, но не нарушайте сроки», — дал поручение председателям райисполкомов губернатор Иван Крупко.

Подготовка к холодам — ответственная задача, но крайне важно при ее выполнении обеспечить работоспособность самой фермы: должны функционировать все системы, механизмы, производиться молоко.

Обсудили также вопросы вывоза заготовленной древесины с участков лесфонда у дорог и населенных пунктов, а также с полей.

Гомельщина официально