Профилактика онкологических заболеваний включает в себя комплекс мер медицинского, санитарно-гигиенического и педагогического характера, направленных на устранение факторов риска, которые увеличивают вероятность развитие рака, а также выявление и лечение предраковых состояний. Профилактика в медицине обычно основана на поиске причин заболевания и способов защиты от этих причин.

В онкологии нет полного понимания причин развития рака, однако имеется достаточно наблюдений, позволяющих выделить так называемые «факторы риска» развития злокачественных новообразований, и сделать ряд рекомендаций, позволяющих снизить этот риск.

Какие виды профилактики существуют?

Первичная профилактика онкозаболеваний, которая предполагает изменение образа жизни на более здоровый.

Вторичная профилактика рака — это, выявление лиц, предрасположенных к заболеванию онкологией, их периодическое обследование с целью возможно более ранней диагностики рака, когда возможно наиболее эффективное лечение.

Третичная профилактика злокачественных опухолей — заключается в медицинском наблюдении за пациентами, ранее получившими лечение рака. С этой целью проводят лабораторные, инструментальные исследования для выявления рецидивов рака, его метастазирования, появления других видов опухолей.

Какие причины возникновения рака?

Научные изыскания всего мира свидетельствуют, что ежегодно более двух третей случаев возникновения рака могут быть связаны с несбалансированным питанием, вредными привычками, малой физической активностью и другими особенностями стиля жизни, исправить которые под силу самому человеку.

Изучение причин появления злокачественных опухолей показало, что нередко они возникают на фоне длительных хронических заболеваний, называемых предопухолевыми.

Медицинские работники, проводя в организованных коллективах профилактические осмотры и параллельные осмотры в поликлиниках стремятся диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях.

Поэтому выявление и своевременное лечение предопухолевых заболеваний является необходимой и чрезвычайно важной мерой профилактики рака. Практически все наши болезни обусловлены нарушениями в иммунной системе. Особенно велика роль иммунных механизмов при астме, колите, болезни Крона, злокачественных опухолях. Если у человека возникает чувство потери, разрыва взаимосвязи между прошлым и будущим, он больше не может позволить себе с доверием и надеждой смотреть в свое будущее. Жизнь кажется мрачной и больше не привлекает. Возникает отчаяние, депрессия, появляется чувство безнадежности, человек переживает горе и печаль, чувство невосполнимой потери, беспомощность. Порочный круг замыкается, что в свою очередь, ведет к снижению иммунитета и развитию болезни.

Что же необходимо для предупреждения развития онкологического процесса в организме?

От развития злокачественных новообразований не застрахован никто, независимо от возраста и пола Здоровье легче сохранить с убеждением: «Я с этим справлюсь!» Вера в себя — важнейший фактор сохранения здоровья. Если Вы чувствуете, что самому справиться с возникшими проблемами не получается — воспользуйтесь психологической помощью.

Разумное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких может помочь избежать столь серьезного заболевания, как рак. Надеемся, что читатель согласится с тем, что лучшее и надежнейшее лечение любой болезни — это профилактика!

Можно ли предупредить рак?

Можно. Но, к сожалению, не всегда и поэтому приходится говорить только о снижении риска развития рака. Из-за незнания основ профилактики, лени и занятости мы ежедневно подвергаем риску свое здоровье.

Болезни можно избежать при соблюдении определенных правил.

На первом месте в профилактике онкозаболеваний стоит организация правильного питания, ведь возникновение 35% всех опухолей вызвано именно нарушением этого принципа.

На втором — отказ от вредных привычек, в частности от курения, употребления алкоголя.

Третье место — это умение правильно реагировать в стрессовых ситуациях. И, наконец, — активный образ жизни. У человека, который много двигается, снижается риск заболеть раком вдвое. Так же, в рекомендациях по профилактике рака, нельзя исключить: защиту себя от солнца, вакцинацию, ответственное отношение к себе и к близким.

Диспансерное наблюдение позволяет выявить опухоль на ранней стадии, что существенно повышает шанс полного излечения. Чем старше становится человек, тем больше объем обследования ему нужно проходить. Считается, что профилактические осмотры нужны не менее одного раза в год.

Скрининг — что это за метод обследования?

В наше время каждый рискует стать пациентом онкологической больницы. Появление у пациента жалоб может говорить о росте и распространении злокачественного новообразования, а, следовательно, и об ухудшении прогноза для больного. Поэтому, серьезно нужно относится к скринингу злокачественных новообразований, который определяют, как массовое обследования населения с целью выявления лиц с наличием определенного заболевания при отсутствии клинических симптомов. Конечной целью онкологического скрининга является снижение смертности больных, а непосредственным результатом — обнаружение рака до момента клинического проявления. Скрининг не является диагностической процедурой, а относится к мерам профилактики с целью отбора лиц, действительно являющихся носителями рассматриваемой патологии для предупреждения рака. Скрининговые исследования позволяют снизить смертность от рака.

Самое пристальное внимание уделяется следующим скрининговым исследованиям: колоректального рака, рака шейки матки, рака молочной железы, рака предстательной железы. Данные виды скрининга проводятся в лечебных медицинских учреждениях по месту жительства пациента, а также в лечебно- диагностических медицинских учреждениях.

Какие же в первую очередь сигналы «SOS» в организме, которые нельзя игнорировать?

К ним относятся признаки и симптомы, которые могут указывать на начало развития онкологического заболевания, и каждому человеку необходимо на них вовремя реагировать. И первый признак рака — возникновение новообразования. Это может быть небольшой узелок или пятнышко, которое недавно появилось и быстро развивается. Сразу же нужно принять меры — обратиться к врачу, пройти необходимое обследование.

Когда наблюдается слабость, потливость, недомогание, снижение аппетита, похудание — необходимо обязательно пройти обследование, если за полгода наблюдается снижение веса на 6–10 кг — это уже патология, которая требует обследования; патологические выделения: они могут быть скудными, обильными, гнойными или кровянистыми; ощущение инородного тела в организме: когда постоянно кажется, что кишечник или желудок переполнены, и даже после опорожнения нет ощущения успокоения; нарушение функции какого-либо органа, например, при раке кишечника возникают запоры, непроходимость, иногда понос.

К сожалению, по этим признакам не всегда можно выявить рак на ранней стадии. Ученые определили, что правильное отношение к своему здоровью, подразумевающее соблюдение элементарных правил профилактики и регулярное медицинское обследование, позволяет человеку снизить риск развития рака на 90%. А это означает, что, приложив определенные усилия, каждый из нас способен прожить жизнь без опухолевых заболеваний.

Что же должен делать каждый, чтобы избежать развитие онкологического заболевания?

Профилактикой злокачественных болезней должны заниматься все!

Полностью исключить влияние канцерогенов на свою жизнь невозможно-они находятся во вдыхаемом воздухе, в пище, в воде. К мутациям клеток, стимулирующим их неконтролируемое размножение, приводят различные химические вещества, применяемые повсеместно. В сочетании с ослабленным иммунитетом вероятность рака возрастает.

Поэтому первый ответ на вопрос как избежать рака? Это забота об укреплении организма, чтобы он имел возможность бороться с атипичными клетками. Звучит банально, но реально работает.

Во вторую очередь следует понять, что в этой борьбе нельзя расслабляться. Все время стоит помнить о факторах риска и своевременно обращаться к врачу, чтобы пройти необходимое обследование.

ПОМНИТЕ, что болезнь легче предупредить, чем лечить!

Врач общей практики (заведующий) отделения профилактики УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» А.А. Хвесько