Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября проводит большую встречу с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященную Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.



В числе участников мероприятия, помимо должностных лиц госорганов, — руководители политических партий, общественных объединений, важнейших средств массовой информации, журналисты, политологи, историки.

Президент в начале встречи поделился своим мнением касательно Дня народного единства — акцентов, смыслов и национальной значимости праздника.

Александр Лукашенко обратил внимание, что этот праздник — дань исторической памяти белорусов. Судьбоносное событие произошло в этот день 86 лет назад — рухнула железная стена, которая разделяла народ на западных и восточных белорусов.

«Тезис звучит пафосно, но не без оснований», — заметил глава государства. Он пояснил, что поход Красной армии потому и назывался освободительным. Красноармейцы шли на помощь белорусам, которые вели самоотверженную борьбу за свое национальное достоинство.

«Все, кто был на передовой этой борьбы, — наши герои», — подчеркнул Президент. Однако, по мнению Президента, остается под вопросом, удалось ли белорусам в полной мере осознать смысл и национальную значимость даты 17 сентября, которую не так давно вернули в календарь государственных праздников.

«В этот праздник мы ведь не просто говорим об историческом воссоединении и единстве нации. Мы делаем выводы. Строим будущее на опыте прошлого», — заявил глава государства.