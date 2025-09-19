Интернет – не только мир возможностей для развития детей, но и зона риска. Как помочь ребенку чувствовать себя в сети уверенно и безопасно?

Ответ на этот вопрос знают в Министерстве образования Республики Беларусь. В телеграм-канале ведомства опубликовали памятку для родителей, которую подготовил Детский правовой сайт.

Мамам и папам предлагают соблюдать 10 простых «заповедей», которые помогут научат их сыновей и дочерей безопасно проводить время в интернете:

1. Первые шаги в сети сделайте вместе с ребенком. Расскажите о своем опыте и научите делиться с вами нюансами пребывания в интернете.

2. Объясните, почему важно включать свою интуицию. Если ребенка что-либо настораживает на просторах интернета, пусть сообщает вам.

3. Окажите содействие детям в регистрации в сети там, где программы и приложения требуют регистрационного имени и заполнения форм, не используя личных данных (имя ребенка, адрес электронной почты, номер телефона, домашний адрес). Задачу упростит создание единого адреса электронной почты.

4. Учите детей никогда не делиться в интернете своим адресом, номером телефона или другими персональными данными. К примеру, пускай ребенок держит в тайне место учебы или любимую локацию для прогулки.

5. Поясните детям: правила поведения в виртуальном мире и реальной жизни одинаковые.

6. Расскажите сыну или дочери, что нельзя соглашаться на встречу с друзьями из интернета. А все потому, что за красивым фото аккаунта может скрываться совсем не тот, за кого себя выдает собеседник.

7. Предупредите детей, что не всей информации, которую они прочтут или увидят в сети, можно доверять. И если у них закрались сомнения, то лучше уточнить у взрослых.

8. С помощью современных программ организуйте родительский контроль за действиями детей в интернете: фильтруйте вредное содержимое, следите, какие сайты посещает ребенок и какой цифровой след оставляет.

9. Учите детей уважать чужую собственность: поясните, что незаконное копирование музыки, компьютерных игр и каких-либо программ считается кражей.

10. Учите малышей уважать других, привейте им правила хорошего тона, которые актуальны не только в реальной жизни, но и в виртуальном мире.

1prof.by