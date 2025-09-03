Педикулез – это заражение головными вшами, маленькими паразитами, которые питаются кровью человека. Вши не прыгают и не летают, они передаются только при тесном контакте или через личные вещи: расчески, шапки, заколки, полотенца.

Признаки педикулеза:

зуд кожи головы, особенно за ушами и на затылке;

мелкие красные точки и расчесы;

наличие гнид – белых точек, прочно прикрепленных к волосам.

Профилактика для всех:

не пользоваться чужими расческами, шапками и полотенцами;

регулярно осматривать голову, особенно после контактов с большим количеством людей;

поддерживать чистоту постельного белья и личных вещей.

Особое внимание следует уделить детям в школах и детских садах. С началом учебного года педикулез чаще выявляется в организованных коллективах. Вши быстро распространяются при близком контакте и общих предметах.

Что родителям важно помнить:

собирайте длинные волосы в косы или пучки;

объясняйте ребенку, что нельзя делиться расческами, шапками, резинками;

проверяйте голову ребенка после каникул;

при обнаружении вшей используйте специальные аптечные средства и сообщите в школу или сад для проведения профилактического осмотра коллектива;

стирайте и проглаживайте постельное белье, полотенца и головные уборы.

Важно: педикулез – не признак плохой гигиены. Чем раньше выявить заражение, тем проще и быстрее избавиться от него, предотвращая распространение среди других детей.

Подготовил врач-эпидемиолог Наталья Андреевна Грудачева