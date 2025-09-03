Педикулез – это заражение головными вшами, маленькими паразитами, которые питаются кровью человека. Вши не прыгают и не летают, они передаются только при тесном контакте или через личные вещи: расчески, шапки, заколки, полотенца.
Признаки педикулеза:
- зуд кожи головы, особенно за ушами и на затылке;
- мелкие красные точки и расчесы;
- наличие гнид – белых точек, прочно прикрепленных к волосам.
Профилактика для всех:
- не пользоваться чужими расческами, шапками и полотенцами;
- регулярно осматривать голову, особенно после контактов с большим количеством людей;
- поддерживать чистоту постельного белья и личных вещей.
Особое внимание следует уделить детям в школах и детских садах. С началом учебного года педикулез чаще выявляется в организованных коллективах. Вши быстро распространяются при близком контакте и общих предметах.
Что родителям важно помнить:
- собирайте длинные волосы в косы или пучки;
- объясняйте ребенку, что нельзя делиться расческами, шапками, резинками;
- проверяйте голову ребенка после каникул;
- при обнаружении вшей используйте специальные аптечные средства и сообщите в школу или сад для проведения профилактического осмотра коллектива;
- стирайте и проглаживайте постельное белье, полотенца и головные уборы.
Важно: педикулез – не признак плохой гигиены. Чем раньше выявить заражение, тем проще и быстрее избавиться от него, предотвращая распространение среди других детей.
Подготовил врач-эпидемиолог Наталья Андреевна Грудачева